Milli Hentbolcular Olimpiyat şampiyonu!
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, finalde Rusya'yı 30-26 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Çarşamba Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.
Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.
Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında da Rusya'yı 24-18 mağlup etmişti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:46
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Fener Gitsin, Neustädter yeter, ayağına daha hakim hem defans hem ön libero oynayabiliyor 2 oyuncu alabiliriz şimdi sakatlıkta m.topalda oynar.
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