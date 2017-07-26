 Hentbolda finale yükseldik – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Hentbolda finale yükseldik

    Hentbolda finale yükseldik

    Samsun'da düzenlenen 'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, Almanya'yı 24-22 yenerek finale yükseldi.

    Milliler, Çarşamba Spor Salonu'nda yapılan yarı final maçının ilk yarısını 9-8 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milli takım, karşılaşmayı 24-22 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

    İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan-Rusya maçının galibi olacak.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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