Hentbolda finale yükseldik
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, Almanya'yı 24-22 yenerek finale yükseldi.
Milliler, Çarşamba Spor Salonu'nda yapılan yarı final maçının ilk yarısını 9-8 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milli takım, karşılaşmayı 24-22 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.
İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan-Rusya maçının galibi olacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:18
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
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