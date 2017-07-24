 Milliler, Rusya'yı yendi – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Milliler, Rusya'yı yendi

    Milliler, Rusya'yı yendi

    Deaflympics 2017'de hentbol takımımız, Rusya'yı 24-18 yendi.

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek hentbol A grubu maçında Türkiye, Rusya'yı 24-18 mağlup etti.

    Samsun Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk bölümünü 9-5'le geçen ay-yıldızlılar, ikinci bölümde de rakibine karşı 15-13'lük üstünlük sağladı ve karşılaşmadan 24-18 galip ayrıldı. Milliler bu sonuçla birlikte 3. maçında 2. galibiyetine ulaştı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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