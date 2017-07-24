Milliler, Rusya'yı yendi

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek hentbol A grubu maçında Türkiye, Rusya'yı 24-18 mağlup etti.



Samsun Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk bölümünü 9-5'le geçen ay-yıldızlılar, ikinci bölümde de rakibine karşı 15-13'lük üstünlük sağladı ve karşılaşmadan 24-18 galip ayrıldı. Milliler bu sonuçla birlikte 3. maçında 2. galibiyetine ulaştı.