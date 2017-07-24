Milliler, Rusya'yı yendi
Deaflympics 2017'de hentbol takımımız, Rusya'yı 24-18 yendi.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek hentbol A grubu maçında Türkiye, Rusya'yı 24-18 mağlup etti.
Samsun Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk bölümünü 9-5'le geçen ay-yıldızlılar, ikinci bölümde de rakibine karşı 15-13'lük üstünlük sağladı ve karşılaşmadan 24-18 galip ayrıldı. Milliler bu sonuçla birlikte 3. maçında 2. galibiyetine ulaştı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:53
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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