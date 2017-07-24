2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'yı 24-18 mağlup etti.
Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar adını bir üst tura yazdırdı.
Diğer grup maçlarının tamamlanmasının ardından millilerin ikinci turdaki rakibi belli olacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:09
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 36
Yorum
Ali Berktas Fatih Terim, GS ın semtine uğrama yeter, yapacağın en büyük hizmet bu... Senden bir cacık olmaz, sen git kebapçıya çök...
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 27
Yorum
ŞAMPİYON KİM!!!BJK ateş olsanız cürmümüz kadar yer yakarsınız :D etoymuş hahaha
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Tudor felaketi!
Toplam 20
Yorum
aslan Türkiyenin en iyi oyuncusu sneijderi gönder vizyonsuz tudoru riekerinki getir .Aziz gs başkanı olsa bu kötülüğü galatasaraya yapmazdı
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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