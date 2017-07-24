 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

    Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'yı 24-18 mağlup etti.

    Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar adını bir üst tura yazdırdı.

    Diğer grup maçlarının tamamlanmasının ardından millilerin ikinci turdaki rakibi belli olacak.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.