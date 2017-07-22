 Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı

    Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı

    Transferde Telekom Veszprem'den Mirko Milasevic ve Beşiktaş Mogaz'dan kaleci Yunus Özmusul'u kadrosuna katan Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Göztepe, Marouan Chouiref'le de anlaştı.

    En son Tunus'un Esperance Sportive De Tunis takımında forma giyen 27 yaşındaki hentbolcu ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Sarı kırmızılılarda Antrenör Adnan Öztürk Tunuslu pivotun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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