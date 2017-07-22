Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı

En son Tunus'un Esperance Sportive De Tunis takımında forma giyen 27 yaşındaki hentbolcu ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Sarı kırmızılılarda Antrenör Adnan Öztürk Tunuslu pivotun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.