Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı
Transferde Telekom Veszprem'den Mirko Milasevic ve Beşiktaş Mogaz'dan kaleci Yunus Özmusul'u kadrosuna katan Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Göztepe, Marouan Chouiref'le de anlaştı.
En son Tunus'un Esperance Sportive De Tunis takımında forma giyen 27 yaşındaki hentbolcu ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Sarı kırmızılılarda Antrenör Adnan Öztürk Tunuslu pivotun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:50
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Hamza Younes Erzurumspor’da
Toplam 1
Yorum
metin yerinde bir transfer çok iyi bir golcü umarım uyum sorunu olmaz dadaş.a hayırlı olsun
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Israrla Perez
Toplam 7
Yorum
yfckjf hayır
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 18
Yorum
derbeder cimbomlu yeni transf. moruklar yüzünden takım huzurevine döndü. riva parasıda bitti.Takımı artık bir çinliye satarlarda kurtuluruz.cimbom=çin çon
Göztepe hentbolde Chouiref'le imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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