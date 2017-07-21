 Hentbolda transfer – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Hentbolda transfer

    Hentbolda transfer

    Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Yunus Özmusul'u kadrosuna dahil etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Mogaz'da forma giyen 28 yaşındaki Yunus Özmusul'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:13
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