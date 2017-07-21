Hentbolda transfer
Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Yunus Özmusul'u kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Mogaz'da forma giyen 28 yaşındaki Yunus Özmusul'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:13
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Taraftar haklı
Toplam 87
Yorum
ASLAN BABA BİR İŞİ YAPMAYI BECEREMİYORSAN BIRAKMAK GEREKİR. BUDA BİR ERDEMDİR .DURSUN TUDOR GİDİN.
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 13
Yorum
xxx Ben stadda seyrettim dostum bir stad dolusu insan takımı kağnı gibi itmeye çalıştık..Biz itiyoruz onlar gitmeyiz diyorlar..Hiçbişey olmazdı.
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Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
Toplam 23
Yorum
Fatih Yusuf olcaydan iyimi bizden gelen oyuncuyla ligdeki çehreniz değişti hala teklifi yetersiz buluyonuz 1.8 m euro neyineze yetmiyo
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