Hentbolda transfer
Gelecek sezon Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek Selkaspor, takım kaptanı Recep Dege ile sözleşme yenilerken, kardeşi Recai Dege'yi de renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Selkaspor geçen sezon takım kaptanlığı görevini sürdüren Recep Dege'nin sözleşmesini uzatırken, oyuncunun kardeşi Recai Dege ise transfer etti.
Dege kardeşler, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.
Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar, Nikola Kosteski, Nikolo Dzono ile Faruk Halilbegovic'i renklerine bağlamıştı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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İşlem tamam
Toplam 18
Yorum
erdi fb sampıon olamaz bu oyunla cok zor
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Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Toplam 1
Yorum
fener bu antalya boyunu aşan transferlerın pesıne dustu umarım 2 yıl sonra borç batagına dusup 2.lige dusmez
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Acemi şansı
Toplam 109
Yorum
kendinizi kandirmayin asil acemiler bizimkiler bence adamlar bu takimdan iki tane yiyorsa demek ki bizde buyuk bir ariza var futbol oyunu sifir olan gs kendini ue
Hentbolda transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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