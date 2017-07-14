 Hentbolda transfer – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Hentbolda transfer

    Hentbolda transfer

    Gelecek sezon Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek Selkaspor, takım kaptanı Recep Dege ile sözleşme yenilerken, kardeşi Recai Dege'yi de renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Selkaspor geçen sezon takım kaptanlığı görevini sürdüren Recep Dege'nin sözleşmesini uzatırken, oyuncunun kardeşi Recai Dege ise transfer etti.

    Dege kardeşler, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.

    Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar, Nikola Kosteski, Nikolo Dzono ile Faruk Halilbegovic'i renklerine bağlamıştı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:20
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