Hentbolda transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Selkaspor geçen sezon takım kaptanlığı görevini sürdüren Recep Dege'nin sözleşmesini uzatırken, oyuncunun kardeşi Recai Dege ise transfer etti.

Dege kardeşler, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.

Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar, Nikola Kosteski, Nikolo Dzono ile Faruk Halilbegovic'i renklerine bağlamıştı.