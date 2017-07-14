Hentbolda rakipler belli oluyor
Hentbolda Şampiyonlar Ligi'nin ardından kulüp düzeyindeki diğer organizasyonlarda da kura heyecanı yaşanacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası ve EHF Challenge Kupası'nda kura çekimi, 18 Temmuz Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.
Kadınlar EHF Kupası'nda Türkiye'yi Yenimahalle Belediyespor temsil edecek. Elemelerin 1. turuna seri başı olarak katılacak başkent ekibi, ilk maçını 9-10 Eylül, rövanşını ise 16-17 Eylül'de oynayacak.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak Kastamonu Belediyespor da devler ligi hakkı kazanamaması durumunda yoluna EHF Kupası'nda devam edecek.
Türkiye'yi, Kadınlar EHF Challenge Kupası'nda ise Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor temsil edecek.
Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor, 3. turdan itibaren Challenge Kupası'nda yer alacak. Türk ekipleri, ilk maçlarını 11-12 Kasım, rövanş karşılaşmalarını ise 18-19 Kasım'da yapacak.
Erkekler EHF Kupası'nda boy gösterecek tek Türk ekibi olan Beykoz Belediyespor, organizasyona 1. eleme turundan katılacak.
Erkekler Challenge Kupası'nda Göztepe ile Amasya Taşova YİBO mücadele edecek. Kupaya Göztepe 3'üncü, Amasya Taşova YİBO ise 2. turdan dahil olacak.
Amasya Taşova YİBO ilk maçını 7-8 Ekim, rövanşını ise 14-15 Ekim'de oynayacak. Göztepe ise ilk maçına 18-19 Kasım, rövanş mücadelesine ise 25-26 Kasım'da çıkacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:01
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Yeni uçak Emre Mor’u getirecek
Toplam 40
Yorum
Oğuz Bruma gs de mi gelişti bunu yazan bu kadar futboldan anlıyor bu kadar doğru haber yapan bi gazete , Emre de Muzzi yi kenara atacak sanın siz
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Sneijder’e tam destek
Toplam 16
Yorum
ANTRAMANDA ACI ÇEKMEYEN ,MAÇLARDA İŞTE BÖYLE AĞLAR BU TAKIM BİR SNEIJDER BİR BELHANDA İLE DÜZELMEZ. BU TAKIM ANTRAMAN YAPARMIŞ GİBİ YAPIYOR TUDOR HOCA DA BUNU YİYOR. GEÇEN SENEDE FARK YOK.
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Acemi şansı
Toplam 75
Yorum
TARAFTAR Bir maçta üzülmeyin cimbomlular daha lig başlamadı, zaten sizin uefa kupanız var.
Hentbolda rakipler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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