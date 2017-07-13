Göztepe'de Kasumovic gitti
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda geçen yıl yer alan yabancı oyuncularla tek tek vedalaşan Göztepe, Tarık Kasumovic'in de sözleşmesini feshetti.
Oyuncuyla sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadrodaki gençlerden Burak Can Öztürk ve Kürşad Alim Us'u da geri alma opsiyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyespora verdi. Öte yandan yeni sezonda ülkemizi EHF Challenge Cup'ta temsil edecek Göz-Göz'ün rakibi 18 Temmuz Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilecek kurayla belli olacak. Kupaya 3. turdan itibaren katılacak Göztepe, maçlarını 18-19 ve 25-26 Kasım tarihlerinde oynayacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:12
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 25
Yorum
fatih ortayı da sen korursun artık. josefle topalı gönderdigine göre futbolla alakan sınırları aşmış.
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'Direk kıran' Niang Fener'e
Toplam 26
Yorum
takipedinsonrakonuşun 143 maçın kaçında ilk 11de başladı kardeşim?Oyuna sonradan giriyor önemsiz maçlarda yedek takımla sahaya çıkıyor anlayın.
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 25
Yorum
Fbgökhan Genç yetenekler var kırıkkaleden hayrı elazığdan ahmet karabükten ahmet ilhan gsden cavanda alınmalı başarı gelir böyle
Göztepe'de Kasumovic gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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