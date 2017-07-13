 Göztepe'de Kasumovic gitti – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Göztepe'de gitti

    Göztepe'de Kasumovic gitti

    Erkekler  Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda geçen yıl yer alan yabancı oyuncularla tek tek vedalaşan Göztepe, Tarık 'in de sözleşmesini feshetti.

    Oyuncuyla sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadrodaki gençlerden Burak Can Öztürk ve Kürşad Alim Us'u da geri alma opsiyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyespora verdi. Öte yandan yeni sezonda ülkemizi EHF Challenge Cup'ta temsil edecek Göz-Göz'ün rakibi 18 Temmuz Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilecek kurayla belli olacak. Kupaya 3. turdan itibaren katılacak Göztepe, maçlarını 18-19 ve 25-26 Kasım tarihlerinde oynayacak.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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