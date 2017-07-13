Göztepe'de Kasumovic gitti

Oyuncuyla sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadrodaki gençlerden Burak Can Öztürk ve Kürşad Alim Us'u da geri alma opsiyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyespora verdi. Öte yandan yeni sezonda ülkemizi EHF Challenge Cup'ta temsil edecek Göz-Göz'ün rakibi 18 Temmuz Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilecek kurayla belli olacak. Kupaya 3. turdan itibaren katılacak Göztepe, maçlarını 18-19 ve 25-26 Kasım tarihlerinde oynayacak.