İşitme engelli hentbolcularda hedef kürsü

Koral, yaptığı açıklamada, bir önceki olimpiyatlarda 4. olduklarını dile getirerek, ilk 4'e girmenin başarı sayılabileceğini ancak madalyanın daha önemli olduğunu vurguladı.Olimpiyatlarda mücadele edecekleri rakipleri iyi tanıdıklarını anlatan Koral, "Avrupa ülkeleri, branşımızda güçlü ülkeler. Özellikle Hırvatistan çok güçlü bir kadroya sahip. Neredeyse bizim süper ligimizde bile oynayabilecek bir takım, dolayısıyla favori onlar. Grubumuzdaki Rusya ve Sırbistan, bizim ayarımızda kadrolara sahip. Brezilya ise grubun en zayıf takımı gibi gözüküyor. Gruptan birinci olarak çıkarak, çapraz eşleşmede diğer grubun ikincisiyle oynamak istiyoruz." diye konuştu.

"Hedef gruptan birinci çıkmak"

Koral, ev sahibi avantajını iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Seyircimizin önünde oynamak bir avantaj sağlayacaktır. Oyuncularımız, yurt dışında oynadıklarından daha iyi oynuyorlar, bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Öncelikli hedefimiz, Sırbistan ve Rusya'yı yenerek gruptan birinci çıkmak. Bunu başarırsak büyük ihtimalle final oynarız diye düşünüyorum. Samsun'un ev sahipliğinde organize edilecek olimpiyatlarda ilk 3'e girmek ve kürsüde yer almak amacındayız." ifadelerini kullandı.

"Bu kez daha iyisini yapmak için çabalayacağız"

Koral, Samsun'un 2015 yılında dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Çok kritik bir Sırbistan maçı oynamıştık. Son anda yendik ve takım yükselişe geçti. Gruptan birinci çıkarak Rusya engelini aştık. Finalde ise Hırvatistan'a kaybettik. Bu kez daha iyisini yapmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürekli aynı takımla oynanamaz"

İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı ile 3. yılını geçirdiğini belirten Koral, işitme engelliler okullarında şampiyonaların yeterince yapılmadığını vurguladı.

"Sürekli aynı takımla oynanamaz, bir havuz oluşturmak gerekiyor." diyen Koral, şöyle devam etti:"Basketbolda yapılmaya başlandı. Hentbolda da okullararası bir şampiyona düzenlenmeli. Bunu yapmalıyız ki oyuncuları izleme şansımız olsun. Temel sorun, işitme engelliler okullarında Türkiye şampiyonalarının yapılmaması. Bununla ilgili federasyona bir rapor verdik. Onlar da bu organizasyonun yapılabileceğini söyledi."

Koral, işitme engeli bulunan çocukların büyük bir özveriyle oyunlara hazırlandığını ifade ederek, "Bu anlamda desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok sorunlarımız oluyor. Örneğin bir fabrikada çalışan sporcumuza antrenman veya maçlar için iş yerinden izin verilmeyebiliyor. Bu tür sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. İnsanlar işlerine giderken spordan geri kalmamalı veya spor yaparken işini de aksatmamalı." şeklinde konuştu.

Teknik ekip olarak yıllardır hentbol branşının içinde olduklarını dile getiren Koral, şunları kaydetti:

"Bu çocukları 11 yaşında alsaydık çok daha farklı yerlerde olabilirdik. 29-30 yaşlarında sporcularımızla çalışma ortamını yeni yakalıyoruz. Tüm antrenörlerimiz, bir ekip halinde uyum içinde çalışıyoruz. Oyunculuk ve antrenörlükte edindiğimiz tecrübeleri çocuklara aktarmaya çalışıyoruz, fayda sağladığımızı da görüyoruz. Teknik kadro, çok eski yıllardan beri birbirini tanıyor. Bunun da avantajını yaşadığımızı söyleyebilirim."

"Samsunlu sporseverler salonları dolduracaktır"

Korer Koral, hentbolun çok zevkli bir spor olduğunu belirterek, özellikle çekişmeli geçen maçlarda seyircilerin büyük keyif aldığını dile getirdi.Olimpiyatların Samsun'da yapılacağını ve sporseverlerin branş ayırt etmeksizin salonları doldurması gerektiğini ifade eden Koral, "Samsun, olimpiyatlar anlamında büyük bir hazırlık içinde. Oyunların reklamlarının da iyi yapıldığını gözlemliyoruz. Samsunlu sporseverler, mutlaka salonları dolduracaktır. Önemli olan branş ayırmadan milli sporculara destek olunması. Bunu sağlayabilirsek, elde edeceğimiz dereceler de artacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.