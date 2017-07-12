Hentbolda 2 transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Selkaspor, ülkelerinin milli takımlarında da forma giyen Dzono ve Halilbegovic ile sözleşme imzaladı.

Deneyimli iki oyuncu, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için ter dökecek.

Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar ile Nikola Kosteski'yi renklerine bağlamıştı.