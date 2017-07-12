Hentbolda 2 transfer
Gelecek sezon Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek Selkaspor, Hırvat oyuncu Nikolo Dzono ile Bosna Hersekli sporcu Faruk Halilbegovic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Selkaspor, ülkelerinin milli takımlarında da forma giyen Dzono ve Halilbegovic ile sözleşme imzaladı.
Deneyimli iki oyuncu, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için ter dökecek.
Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar ile Nikola Kosteski'yi renklerine bağlamıştı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
-
Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
Hentbolda 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.