 Hentbolda 2 transfer – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Hentbolda 2 transfer

    Hentbolda 2 transfer

    Gelecek sezon Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek , Hırvat oyuncu Nikolo Dzono ile Bosna Hersekli sporcu Faruk Halilbegovic'i renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , ülkelerinin milli takımlarında da forma giyen Dzono ve Halilbegovic ile sözleşme imzaladı.

    Deneyimli iki oyuncu, gelecek sezon Selkaspor'un başarısı için ter dökecek.

    Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar ile Nikola Kosteski'yi renklerine bağlamıştı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:38
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