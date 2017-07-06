Göztepe'ye hentbolde 6 imza

Göztepe, bu arada sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör İbrahim Belet'in mukavelesini de 1 yıl uzattı. Sarı kırmızılı ekip, geçen ay yabancı oyuncuları Mohsen Babasafari Renani, Aliaksandr Markelau, Milos Lojanicic ve Dragan Vrgoc ile karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmesini feshetmişti.