 Aziziye Belediyespor'da kadroya takviye – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Aziziye Belediyespor'da kadroya takviye

    Aziziye Belediyespor'da kadroya takviye

    Erkekler Süper Lig ekibi Aziziye Belediyesi Termalspor, Brezilyalı milli sporcu David'i kadrosuna kattı

    Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Aziziye Belediyesi Termalspor, Brezilyalı milli sporcu Cordeiro Novaes Cleriston David'i transfer etti.

    Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonu beşinci sarıda tamamlan Erzurum ekibi, yeni sezon için hazırlıklara ara vermeden başladı.Genç teknik adam Berkan Otman yönetimindeki ekibin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Aziziye Belediyesi Termalspor, önümüzdeki sezon için güçlü bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor.

    Erzurum ekibi son olarak, Dünya Kupası tecrübesi de bulunan Brezilya Milli Takımı'nın oyuncusu David'i renklerine bağladı.Aziziye Belediyesi Termalspor Şube Sorumlusu Erdinç Şıktar, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki hentbolcunun takıma önemli katkı sunacağını söyledi.

    Transferde ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Şıktar, şunları kaydetti:
    "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan iç transfer çalışmalarını tamamlarken diğer yandan nokta transferlerle gücümüze güç katıyoruz. İnanıyorum ki, yaptığımız bu transferler önümüzdeki sezon Süper Lig'e heyecan katacak. Erzurum ve Aziziye adından sıkça söz ettirecektir."

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:15
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