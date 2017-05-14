 Çifte final – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Çifte final

    Çifte final
    Azerbaycan'da düzenlenen 'nda A Milli Hentbol takımlarımız, finalde. Cezayir'i 26-22 yenen erkekler Suudi Arabistan ile, Kamerun'u 16-7 mağlup eden kadınlar ise Azerbaycan ile bugün finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye oyunlarda ilk günü 27 madalya ile (Karate: 5, Yüzme: 9, Halter: 3, Atıcılık: 3, Cimnastik: 1, Judo: 6) 2. sırada kapadı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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