Paşa'nın Melekleri finalde
Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Ankara'da oynanan karşılaşmada Zağnosspor'u 31- 23 yenerek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Zağnos'u 8 sayı farkla geçerek adını finale yazdırdı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda saat 15.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 17- 12 önde kapatan Paşa'nın Melekleri, karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
Antalya'dan giden bir grup taraftarın da maç boyunca desteklediği Melekler, karşılaşmayı 31- 23 kazandı. Paşa'nın Melekleri yarın final karşılaşmasına çıkacak. Muratpaşa'nın rakibi bugün oynanacak Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıması sonucunda belli olacak.
Antalya'dan giden bir grup taraftarın da maç boyunca desteklediği Melekler, karşılaşmayı 31- 23 kazandı. Paşa'nın Melekleri yarın final karşılaşmasına çıkacak. Muratpaşa'nın rakibi bugün oynanacak Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıması sonucunda belli olacak.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 56
Yorum
GSLi1905 Kardeş bunu yaparken böyle bir düşünce içerisine girersek zaten bu tip güzellikler olmaz. Aziz varken olmaz ama başkası gelirse olur belki
- Jeremain Lens kıymete bindi
Toplam 4
Yorum
HAZAR Size de bir Aziz nasip olur inşallah...
- Pamuk eller cebe!
Toplam 11
Yorum
GSLi1905 Eğer düzgün transfer yapılıp takım güçlenir kafaya oynucaksa kalsın ama bu şekil devam etçekse bırakın çocuğu gitsin! Kararmasın geleceği
Paşa'nın Melekleri finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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