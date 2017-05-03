 Paşa'nın Melekleri finalde – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Paşa'nın Melekleri finalde

    Paşa'nın Melekleri finalde

    Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Ankara'da oynanan karşılaşmada Zağnosspor'u 31- 23 yenerek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

    Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Zağnos'u 8 sayı farkla geçerek adını finale yazdırdı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda saat 15.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 17- 12 önde kapatan Paşa'nın Melekleri, karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

    Antalya'dan giden bir grup taraftarın da maç boyunca desteklediği Melekler, karşılaşmayı 31- 23 kazandı. Paşa'nın Melekleri yarın final karşılaşmasına çıkacak. Muratpaşa'nın rakibi bugün oynanacak Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıması sonucunda belli olacak.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:27
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