 Beşiktaş Mogaz ‘şampiyonluk’ kupasını aldı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘şampiyonluk’ kupasını aldı

    Beşiktaş Mogaz ‘şampiyonluk’ kupasını aldı
    Erkekler Hentbol Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , Maliye Piyango maçının ardından üst üste 9. kez kazandığı kupasını düzenlenen törenle aldı. Süper Lig'in son haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 38-33 galip ayrılan siyah-beyazlılara kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Oyuncular, şampiyonluğun sevincini karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Mogaz ‘şampiyonluk’ kupasını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.