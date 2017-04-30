Beşiktaş Mogaz ‘şampiyonluk’ kupasını aldı
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:46
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
Beşiktaş Mogaz ‘şampiyonluk’ kupasını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.