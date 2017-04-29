 Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasını aldı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    , şampiyonluk kupasını aldı

    Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasını aldı

    Erkekler Hentbol Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , Maliye Piyango maçının ardından üst üste 9. kez kazandığı kupasını düzenlenen törenle aldı.

    Süper Lig'in son haftasında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 38-33 galip ayrılan siyah-beyazlılara kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi.

    Oyuncular, şampiyonluğun sevincini maçı izlemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

    Hentbol kariyerine nokta koyarak jübilesini yapan Ivan Nincevic ve 'la sözleşmesi sona eren Predrag Dacevic'e tören öncesi plaket verildi.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:48
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