Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasını aldı
Erkekler Hentbol Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, Maliye Piyango maçının ardından üst üste 9. kez kazandığı kupasını düzenlenen törenle aldı.
Süper Lig'in son haftasında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 38-33 galip ayrılan siyah-beyazlılara kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi.
Oyuncular, şampiyonluğun sevincini maçı izlemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.
Hentbol kariyerine nokta koyarak jübilesini yapan Ivan Nincevic ve Beşiktaş Mogaz'la sözleşmesi sona eren Predrag Dacevic'e tören öncesi plaket verildi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:48
- ‘Aranguez’i de yanında getirir’
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahcenin basina lucescu yada mustafa denizlinin gecmesini istiyom forvet olarak adanasporun forveti istiyom lutfen iyi hoca gelsin
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 20
Yorum
Fbli ofsayt olmayan kaleciyle karşı karşı kalacğımız pozisyon ve lensin düdük çaldıktan sonra attığı golün iptali hakemle yendiğimiz maç mı?!
- "Cezayı hala çok ağır buluyorum"
Toplam 2
Yorum
ofof Ben Cezani az buldum.
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