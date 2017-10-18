Halterde madalyalar peş peşe

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 yaş altı erkekler 69 kiloda Ahmet Turan Okyay, koparmada 141, toplamda da 311 kiloyla iki altın madalya aldı. Ahmet Turan Okyay ayrıca silkmede de 170 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler 69 kilodaki Türk sporcusu Furkan Özbek koparmada 135 kiloyla 4., silkmede 162 kiloyla 2., toplamda ise 297 kiloya ulaşarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Aynı kiloda ve kategoride yarışan İsa Güngör ise koparmada 132 kiloyla 6., silkmede 156 kilo ile 4., toplamda da 288 kiloya ulaşarak 5. sırada yer aldı. Genç kızlar 58 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Çakın ise koparmada 82, silkmede 105 kilo ve toplamda da 187 kiloyla 3 gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 4. gününde yarın 3 Türk sporcu podyuma çıkacak. Genç kızlar 63 kiloda Nuray Levent, genç erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu ve 23 yaş altı erkekler 77 kiloda Nezih Ceylan madalya arayacak.