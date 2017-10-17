Halter'de 2 gümüş birden
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 gümüş madalya kazandı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:38
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1461 bile 6 gol yemez
Toplam 6
Yorum
TS61 2011 ŞAMPİYONLUĞU VERİLSEYDİ 6 GOL YEMEZDİ, 5 GOL YERDİ
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 15
Yorum
xyz aykut yendiğin bir takımlara bir bak ü.özatın g.birliği erol bulutun malatyası baliçin alanyası.bunlar tesadüf mü aykuut.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 22
Yorum
bjk lı ya GS farklı kazanır(4-0 4-1 5-0 5-1 veya üstü)veya fener kazanır(0-1),00,11,21 gibi skorlar olmaz.bence ve tarafsız gözle
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