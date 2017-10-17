Halter'de 2 gümüş birden

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki şampiyonada, 23 yaş altı kategorisinde erkekler 56 kiloda Muhammer Şahin koparmada 114 kilo ile Avrupa ikincisi oldu. Muhammer Şahin, silkmede 127 kilo ve toplamda 241 kilo ile 4. sırada yer aldı. Aynı kategoride erkekler 62 kiloda Ferdi Hardal ise silkmede 150 kiloyla gümüş madalya aldı. Ferdi Hardal koparmada 3 hakkında da 125 kiloda başarılı olamadı. 23 yaş altı kategorisinde 56 kiloda Okan Yılmaz ise koparmada 106 kiloyla 5., silkmede 125 kiloyla 6. ve toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 5. oldu. Şampiyonada yarın genç kızlar 58 kiloda Ayşegül Çakın, genç erkekler 69 kiloda Ramazan İlhan ve Furkan Özbek, 23 yaş altı erkekler 69 kiloda ise Ahmet Okyay podyuma çıkacak.