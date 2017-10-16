 Fındık çuvallarından halterde altın madalyaya – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fındık çuvallarından halterde altın madalyaya

    Fındık çuvallarından halterde altın madalyaya

    Ordu'da doğuştan görme engelli sporcu , çuvalla fındık taşıyarak vücut geliştirdikten sonra başladığı halterde, kısa sürede altın madalya sevinci yaşadı.

    Altınordu ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Gökhan Taşpınar, açık lise eğitiminin yanı sıra yörenin önemli tarım ürünü fındık hasadında da çalışıyor. Ailesinin bahçesinde toplanan fındıkları çuval yardımıyla yol kenarına, ardından da evin terasına taşıyan genç sporcu, bu sayede vücudunun gelişimine katkı sağladı. Gökhan Taşpınar, yaklaşık bir yıl önce Ordu Görme Engelliler Spor Kulübüne başvurarak spor aktivitelerine katılmaya başladı. 21 yaşındaki sporcu, kulübün başkanı Vedat Yavuz ile antrenör Yadikar Erkan Çömlek'in önerisi üzerine haltere yöneldi. Yaklaşık 6 ay önce bu branşa başlayan sporcu, evinde su ve kum dolu şişelerden oluşturduğu ağırlıklarla turnuvaya hazırlandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından eylül ayında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 100 kiloda birinci olma başarısı gösteren Gökhan Taşpınar, paralimpik oyunlarına katılmayı hedefliyor. Gökhan Taşpınar, yaptığı açıklamada, yüzde 90 oranında görme kaybı olduğunu ve bu nedenle zorluklar yaşadığını söyledi. Haltere başlamadan önce evdeki ağır işleri kendisinin yaptığını, bunun vücut gelişimine katkı sağladığını dile getiren Gökhan Taşpınar, şöyle devam etti:

    "Her yıl topladığımız fındıkları akşamları evin oraya taşıyorum. Çuvallar yaklaşık 50 kilo ağırlığında. 17-18 yaşından beri fındık taşırım. Ayrıca fındığı yükleme ve taşıma işlemi var. Bunları da genelde ben yapıyorum. Bunun da vücut gelişimime yardımcı olduğunu düşünüyorum."

    "Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"
    , Altınordu ilçesinde haltere yönelik çalışma alanı olmadığı için kendi imkanlarıyla antrenman yaptığını belirterek, "Evde kum torbası yapıyorum. Bidonlara kum dolduruyorum, onun dışında su bidonlarını kaldırıyorum. Su bidonları, kum ve tenekede dondurulmuş harçla çalışıyorum." dedi. Paralimpik oyunlarına katılmayı hedeflediğinin altını çizen Gökhan Taşpınar, "Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışma alanı istiyorum. Çalışma alanı olduktan sonra kendimi daha iyi geliştirebileceğime inanıyorum. İleride de dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı. Gökhan Taşpınar, günlerini spor yaparak ve ders çalışarak geçirdiğini anlatarak, "Bunun dışında evde durmak istemiyorum. 4-5 senedir neredeyse tamamen evdeyim. Çalışma hayatına atılmak istiyorum. Çalıştığım zaman da aktif bir insan olabileceğimi düşünüyorum. Evde durduğumda içime kapanık birisi oluyorum." diye konuştu.

    "Ordu'dan paralimpik oyunlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz"
    Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Vedat Yavuz ise 2017'de atletizm, judo ve yüzmenin ardından halterde başarı sağlayarak madalya kazandıklarını kaydetti. Sporcuların gösterdiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yavuz, şunları söyledi: "Gökhan kendi imkanlarıyla evinde çeşitli ağırlıklarla çalışarak, kondisyon yaparak gelişim gösterdi. Halter, Ordu'da henüz çalışma olanakları bulunmayan bir spor branşı. Bütün sporcularımızın daha iyi imkanlarda çalışması, paralimpik oyunlarına katılmalarına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de Ordu'dan paralimpik oyunlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz." Yavuz, azimli ve kararlı olunca tüm sporcuların başarıyı yakalayabileceğini belirterek, Gökhan Taşpınar'ı başarısından dolayı tebrik etti.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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