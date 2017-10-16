Fındık çuvallarından halterde altın madalyaya
Ordu'da doğuştan görme engelli sporcu Gökhan Taşpınar, çuvalla fındık taşıyarak vücut geliştirdikten sonra başladığı halterde, kısa sürede altın madalya sevinci yaşadı.
"Her yıl topladığımız fındıkları akşamları evin oraya taşıyorum. Çuvallar yaklaşık 50 kilo ağırlığında. 17-18 yaşından beri fındık taşırım. Ayrıca fındığı yükleme ve taşıma işlemi var. Bunları da genelde ben yapıyorum. Bunun da vücut gelişimime yardımcı olduğunu düşünüyorum."
"Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"
Gökhan Taşpınar, Altınordu ilçesinde haltere yönelik çalışma alanı olmadığı için kendi imkanlarıyla antrenman yaptığını belirterek, "Evde kum torbası yapıyorum. Bidonlara kum dolduruyorum, onun dışında su bidonlarını kaldırıyorum. Su bidonları, kum ve tenekede dondurulmuş harçla çalışıyorum." dedi. Paralimpik oyunlarına katılmayı hedeflediğinin altını çizen Gökhan Taşpınar, "Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışma alanı istiyorum. Çalışma alanı olduktan sonra kendimi daha iyi geliştirebileceğime inanıyorum. İleride de dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı. Gökhan Taşpınar, günlerini spor yaparak ve ders çalışarak geçirdiğini anlatarak, "Bunun dışında evde durmak istemiyorum. 4-5 senedir neredeyse tamamen evdeyim. Çalışma hayatına atılmak istiyorum. Çalıştığım zaman da aktif bir insan olabileceğimi düşünüyorum. Evde durduğumda içime kapanık birisi oluyorum." diye konuştu.
"Ordu'dan paralimpik oyunlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz"
Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Vedat Yavuz ise 2017'de atletizm, judo ve yüzmenin ardından halterde başarı sağlayarak madalya kazandıklarını kaydetti. Sporcuların gösterdiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yavuz, şunları söyledi: "Gökhan kendi imkanlarıyla evinde çeşitli ağırlıklarla çalışarak, kondisyon yaparak gelişim gösterdi. Halter, Ordu'da henüz çalışma olanakları bulunmayan bir spor branşı. Bütün sporcularımızın daha iyi imkanlarda çalışması, paralimpik oyunlarına katılmalarına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de Ordu'dan paralimpik oyunlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz." Yavuz, azimli ve kararlı olunca tüm sporcuların başarıyı yakalayabileceğini belirterek, Gökhan Taşpınar'ı başarısından dolayı tebrik etti.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
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Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 1
Yorum
memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
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arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
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