Fındık çuvallarından halterde altın madalyaya

Altınordu

ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki

, açık lise eğitiminin yanı sıra yörenin önemli tarım ürünü fındık hasadında da çalışıyor.

Ailesinin bahçesinde toplanan fındıkları çuval yardımıyla yol kenarına, ardından da evin terasına taşıyan genç sporcu, bu sayede vücudunun gelişimine katkı sağladı.

Gökhan

, yaklaşık bir yıl önce Ordu Görme Engelliler Spor Kulübüne başvurarak spor

katılmaya başladı. 21 yaşındaki sporcu, kulübün başkanı Vedat Yavuz ile antrenör

Erkan Çömlek'in önerisi üzerine haltere yöneldi.

Yaklaşık 6 ay önce bu branşa başlayan sporcu, evinde su ve kum dolu şişelerden oluşturduğu ağırlıklarla turnuvaya hazırlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından eylül ayında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Halter

100 kiloda birinci olma başarısı gösteren

,

oyunlarına katılmayı hedefliyor.

Gökhan

, yaptığı açıklamada, yüzde 90 oranında görme kaybı olduğunu ve bu nedenle zorluklar yaşadığını söyledi.

Haltere başlamadan önce evdeki ağır işleri kendisinin yaptığını, bunun vücut gelişimine katkı sağladığını dile getiren

, şöyle devam etti: