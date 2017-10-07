Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatının sona erdiği açıklandı ve eski milli haltercinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uzun süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan halterin rekortmeni milli sporcu Naim Süleymanoğlu için gerekli donör dün bulunmuş, eski milli halterci bugün ameliyata alınmıştı.
DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI
Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski milli haltercinin durumuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada efsane ismin durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarılı geçti. Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek. Bu aşamaya gelmek önemliydi. Sorun olacağını düşünmüyoruz"
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama: "Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek." pic.twitter.com/9skdNIxV6L— Fotomaç (@fotomac) 6 Ekim 2017
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:23
-
NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
-
DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
-
DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.