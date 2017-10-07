 Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama

    Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama

    Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.

    Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatının sona erdiği açıklandı ve eski milli haltercinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Uzun süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan halterin rekortmeni milli sporcu Naim Süleymanoğlu için gerekli donör dün bulunmuş, eski milli halterci bugün ameliyata alınmıştı.

    DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI
    Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski milli haltercinin durumuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada efsane ismin durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarılı geçti. Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek. Bu aşamaya gelmek önemliydi. Sorun olacağını düşünmüyoruz"

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.