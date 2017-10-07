İŞTE DOKTORUNUN İLK AÇIKLAMASI
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatının sona erdiği açıklandı ve eski milli haltercinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uzun süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan halterin rekortmeni milli sporcu Naim Süleymanoğlu için gerekli donör dün bulunmuş, eski milli halterci bugün ameliyata alınmıştı.
DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI
Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski milli haltercinin durumuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada efsane ismin durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarılı geçti. Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek. Bu aşamaya gelmek önemliydi. Sorun olacağını düşünmüyoruz"
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama: "Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek." pic.twitter.com/9skdNIxV6L— Fotomaç (@fotomac) 6 Ekim 2017
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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