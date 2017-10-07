İŞTE DOKTORUNUN İLK AÇIKLAMASI

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatının sona erdiği açıklandı ve eski milli haltercinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uzun süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan halterin rekortmeni milli sporcu Naim Süleymanoğlu için gerekli donör dün bulunmuş, eski milli halterci bugün ameliyata alınmıştı.

DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI

Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski milli haltercinin durumuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada efsane ismin durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarılı geçti. Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek. Bu aşamaya gelmek önemliydi. Sorun olacağını düşünmüyoruz"