NAiM’DEN MÜJDELi HABER

TÜRK sporunun efsane isimlerinden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan sevindirici haber geldi. Böbrek nakli için donör arayışları sonuçlandı ve Süleymanoğlu'nun bugün Ataşehir'deki Memorial Hastanesi'nde böbrek nakli için ameliyata gireceği açıklandı. Ameliyat sırasında taze kana ihtiyaç duyulacağı için hastaneden dün A RH(+) kan çağrısı yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.