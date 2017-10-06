NAiM’DEN MÜJDELi HABER
Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu.
TÜRK sporunun efsane isimlerinden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan sevindirici haber geldi. Böbrek nakli için donör arayışları sonuçlandı ve Süleymanoğlu'nun bugün Ataşehir'deki Memorial Hastanesi'nde böbrek nakli için ameliyata gireceği açıklandı. Ameliyat sırasında taze kana ihtiyaç duyulacağı için hastaneden dün A RH(+) kan çağrısı yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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