İŞTE DOKTORUNUN İLK AÇIKLAMASI
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatının sona erdiği açıklandı ve eski milli haltercinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uzun süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan halterin rekortmeni milli sporcu Naim Süleymanoğlu için gerekli donör dün bulunmuş, eski milli halterci bugün ameliyata alınmıştı.
DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI
Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski milli haltercinin durumuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada efsane ismin durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarılı geçti. Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek. Bu aşamaya gelmek önemliydi. Sorun olacağını düşünmüyoruz"
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama: "Uyum süreci daha iyi ve normal geçecek." pic.twitter.com/9skdNIxV6L— Fotomaç (@fotomac) 6 Ekim 2017
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:44
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 23
Yorum
Kadir Keleş Form Dediğin yenecek birşeyim biraz açta bizde öğrenelim Arda oynadığı Takımda kaç yıldır kadroya girmiyor, Caner in form durumuna bak
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Yeni takımını internetten buldu
Toplam 1
Yorum
UMUT SAHIBINDEN.COM A VERSEYDI ILANINI DAHA IYI TEKLIFLER GELIRDI
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Joao Pereira tatilde de çalıştı
Toplam 1
Yorum
zz61 bu yaştan sonra ekstra çalışmak ona hiçbir şey kazandırmaz belki de zararı olur.
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