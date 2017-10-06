HAYIRSEVER İSMİNİ VERMEDİ!
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, karaciğerini veren kişinin deşifre olmak istemediğini belirterek, “Hiçbir karşılık beklemeden koşa koşa geldi. ‘Naim ağabey gençtir, yaşaması lazım’ dedi” diye konuştu.
"Doktorumuz, kardeşinin cenazesinden geldi"
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın kız kardeşinin vefatına rağmen ameliyatı gerçekleştirdiği açıklayan Muharrem Süleymanoğlu, "Cenazeden geldi. Taziye için bile kalamadı. Doktorluk böyle bir şeydir. Ameliyatı gerçekleştirdi. Ondan Allah razı oldun" şeklinde konuştu.
"Donör olan arkadaş, 'Naim ağabey gençtir, yaşaması lazım' dedi"
Naim Süleymanoğlu'na karaciğerini veren kişinin ismini açıklanmasının istemediğini belirten Süleymanoğlu, "Yakın arkadaşlarından biri. Kendisi deşifre olmak istemiyor. 6, 7 tane tutan donör vardı. En uygunu oydu. Donör arkadaşımıza teşekkür ederiz. Hiçbir karşılık beklemeden koşa koşa geldi. 'Naim ağabey gençtir, yaşaması lazım' dedi. Baya geniş bir liste vardı. Hastanemize çok sayıda başvuru vardı. Cebimde hapishanelerden gelen mektuplar var. Türk halkından çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:16
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GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
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