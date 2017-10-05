 MÜJDELİ HABER – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    MÜJDELİ HABER

    MÜJDELİ HABER

    Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Cep Herkülü için gerekli donör bulundu.

    Türkiye'nin gururu, eski halterci için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.

    Ameliyat sırasında acil taze kana ihtiyaç duyulacağı için A pozitif kan vermek için hastaneye bekleniyor.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MÜJDELİ HABER haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.