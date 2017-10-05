MÜJDELİ HABER
Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu.
Türkiye'nin gururu, eski halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.
Ameliyat sırasında acil taze kana ihtiyaç duyulacağı için A pozitif kan vermek için hastaneye bekleniyor.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
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ALTIN JENERASYON!
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Varsayalım İsmail Bu genç oyuncuların ligde de fırsat bulması onların gelişimi açısından çok faydalı olacaktır
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
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Cemaleddin Tarih bunu yazar Fenerin avarajcısı.
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Fbli Utanmadan ceza veriyolar bide birde utanmadan rakip futbolcu ya ciddi faulü yazıyorlar gülermisin ağlarmısın
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