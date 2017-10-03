Bu adaletsiz bir karar

Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, Türkiye’ye verilen 1 yıl cezaya sert tepki gösterdi

ULUSLARARA SI Halter Federasyonu tarafından 1 yıl ceza alan 9 ülke arasında yer alan Türkiye'den dün sert bir açıklama yapıldı. Verilen cezanın adaletsizlik ve haksızlık olduğunu belirten Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Yeni teknoloji ile Pekin Olimpiyatları'ndaki tüm sporculardan numune alınsın, hepsi dopingli çıkar. Ayrıca bize 3 ile 10 sporcusu doping çıkan ülkelere farklı cezalar olacak denildi ama 9 ülkeye bir yıl men verildi" dedi.



ARTIK BU İŞ AMACINI AŞTI

GÖREVDE olduğu 5.5 yılda bir sporcunun dopingli çıkmadığını vurgulayan Taşpınar, "9 yıl önce temiz çıkan sporcularımıza şimdi dopingli diyorlar. O zaman kan ve idrar numuneleri temiz çıkıyor. 10 yıl sonra tekrar kontrol ediyorlar ve biyolojik pasaportta doping var! Bu işi amacının dışına çıktı" açıklamasını yaptı