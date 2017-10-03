Bu adaletsiz bir karar
Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, Türkiye’ye verilen 1 yıl cezaya sert tepki gösterdi
ARTIK BU İŞ AMACINI AŞTI
GÖREVDE olduğu 5.5 yılda bir sporcunun dopingli çıkmadığını vurgulayan Taşpınar, "9 yıl önce temiz çıkan sporcularımıza şimdi dopingli diyorlar. O zaman kan ve idrar numuneleri temiz çıkıyor. 10 yıl sonra tekrar kontrol ediyorlar ve biyolojik pasaportta doping var! Bu işi amacının dışına çıktı" açıklamasını yaptı
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:22
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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