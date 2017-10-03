 Bu adaletsiz bir karar – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bu adaletsiz bir karar

    Bu adaletsiz bir karar

    Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, Türkiye’ye verilen 1 yıl cezaya sert tepki gösterdi

    ULUSLARARA SI Halter Federasyonu tarafından 1 yıl ceza alan 9 ülke arasında yer alan Türkiye'den dün sert bir açıklama yapıldı. Verilen cezanın adaletsizlik ve haksızlık olduğunu belirten Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Yeni teknoloji ile Pekin Olimpiyatları'ndaki tüm sporculardan numune alınsın, hepsi dopingli çıkar. Ayrıca bize 3 ile 10 sporcusu doping çıkan ülkelere farklı cezalar olacak denildi ama 9 ülkeye bir yıl men verildi" dedi.

    ARTIK BU İŞ AMACINI AŞTI
    GÖREVDE olduğu 5.5 yılda bir sporcunun dopingli çıkmadığını vurgulayan Taşpınar, "9 yıl önce temiz çıkan sporcularımıza şimdi dopingli diyorlar. O zaman kan ve idrar numuneleri temiz çıkıyor. 10 yıl sonra tekrar kontrol ediyorlar ve biyolojik pasaportta doping var! Bu işi amacının dışına çıktı" açıklamasını yaptı
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu adaletsiz bir karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.