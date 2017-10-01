HALTERDE TÜRKİYE'YE MEN CEZASI
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verdi.
IWF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerin yeniden incelenmesi sonucu sporcularında yasaklı madde tespit edilen Türkiye Halter Federasyonunun üyeliğinin bir yıllığına askıya alındığı bildirildi.
Türkiye'nin yanı sıra kural ihlalinde bulunan Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın da bir yıl boyunca müsabakalardan men edildiği belirtildi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:03
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Ersun Yanal’ın siftahı yok
Toplam 1
Yorum
Kontra Ersun Yanal adam olsun biz Beşiktaş'ı yeneriz...
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 23
Yorum
Kontra Ben 1990'dan beri fenerin 1 tane hakkıyla şampiyonluğunu görmedim. Hepsi hakemle. Şimdi mi aklınıza geldi...
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 23
Yorum
Kontra Hakemler 30 yıldır rezil. TS'nin 20 şampiyonluğunun olmamasının ek sebebi hakemlerdir. Size dokununca mı aklınıza geldi?
HALTERDE TÜRKİYE'YE MEN CEZASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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