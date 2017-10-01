 HALTERDE TÜRKİYE'YE MEN CEZASI – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    HALTERDE TÜRKİYE'YE MEN CEZASI

    HALTERDE TÜRKİYE'YE MEN CEZASI

    Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verdi.

    IWF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerin yeniden incelenmesi sonucu sporcularında yasaklı madde tespit edilen Türkiye Halter Federasyonunun üyeliğinin bir yıllığına askıya alındığı bildirildi.

    Türkiye'nin yanı sıra kural ihlalinde bulunan Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın da bir yıl boyunca müsabakalardan men edildiği belirtildi.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:03
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