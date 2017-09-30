TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a 1 yıl men cezası verdi.
"Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan."
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
Gslı Allah yar ve yardımcın olsun ne çektin be kardeşim
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
hoca Allah yardımcın olsun kardeşim ....gururumuz....
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 10
Yorum
denizgs bir gün birisi deseki 15 sene sonra ahmet çakar çıkıp hakem eleştirecek adamlar derdiki Ahmet ilk önce kendisi nasıl yönetmiş ona baksın.
TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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