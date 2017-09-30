TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a 1 yıl men cezası verdi.

IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle:



"Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan."