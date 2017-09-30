 TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN

    TÜRKİYE'YE 1 YIL MEN

    Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a 1 yıl men cezası verdi.

    IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle:

    "Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan."
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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