HALTERDE TARİHİ REKOR
U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye madalya rekoruna imza attı. Kosova’nın Priştine kentinde organize edilen Şampiyonada milli halterciler 16 altın, 20 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 59 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.
U15 erkeklerde 516 puanla Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. 453 puanla Azerbaycan ikinci, 357 puanla İtalya üçüncü oldu. U15 kadınlarda 549 puanla Romanya'nın ardından Türkiye 513 puanla ikincisi,261 puanla Polonya üçüncü oldu.
Taşpınar: "Geleceğe umutla bakıyoruz"
Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Kosova'da çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Taşpınar, "Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız Polonya'da adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Avrupa şampiyonasında 59 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Pak ve spor teşkilatımızın dopinge karşı aldıkları tavır yol haritamızı belirlememize yardımcı oldu. Biz ne olursa olsun temiz madalya istiyoruz. Bu konuda çok hassas ve büyük bir titizlikle çalışıyoruz, çalışmalarımızın karşılığını da sporcularımız madalya ile taçlandırıyorlar. Yıldız sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tarihi başarıyı elde etti. Biz hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
Gslı Allah yar ve yardımcın olsun ne çektin be kardeşim
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
hoca Allah yardımcın olsun kardeşim ....gururumuz....
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 10
Yorum
denizgs bir gün birisi deseki 15 sene sonra ahmet çakar çıkıp hakem eleştirecek adamlar derdiki Ahmet ilk önce kendisi nasıl yönetmiş ona baksın.
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