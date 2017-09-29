 DUALARIMIZ NAİM SÜLEYMANOĞLU'YLA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    DUALARIMIZ 'YLA

    DUALARIMIZ NAİM SÜLEYMANOĞLU'YLA

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı , 'nu unutmadı.

    Karaciğer yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma giren ve nakil bekleyen Süleymanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'nu tüm dünyada tanımayan yoktur. Allah'tan şifalar diliyorum. Geçmiş olsun temennilerimi dualarımızla güçlendirmek istiyorum" dedi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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