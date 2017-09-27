 Naim’den iyi haber – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Naim’den iyi haber

    Naim’den iyi haber
    Karaciğer yetmezliğinden yoğun bakımda yatan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, "Şuuru kısmen açıldı. Sorulara cevap veriyor" dedi
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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