Naim’den iyi haber
Karaciğer yetmezliğinden yoğun bakımda yatan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, "Şuuru kısmen açıldı. Sorulara cevap veriyor" dedi
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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