EFSANE YOĞUN BAKIMDA
Türk sporunun efsanesi Naim Süleymanoğlu, ölümle pençeleşiyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat sampiyonu eski milli haltercinin, karaciğer yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık, durumun çok ciddi olduğunu kaydedip, "Karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Zaman çok kısıtlı. Su anda yoğun bakımda ve bilinci kapalı" dedi.,
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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