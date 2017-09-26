 EFSANE YOĞUN BAKIMDA – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    EFSANE YOĞUN BAKIMDA

    EFSANE YOĞUN BAKIMDA

    Türk sporunun efsanesi Naim Süleymanoğlu, ölümle pençeleşiyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat sampiyonu eski milli haltercinin, karaciğer yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık, durumun çok ciddi olduğunu kaydedip, "Karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Zaman çok kısıtlı. Su anda yoğun bakımda ve bilinci kapalı" dedi.,

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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