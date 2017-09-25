"HAYATINI KAYBEDEBİLİR"
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi.
Rekorların adamı bitkisel hayata girdi. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden ölümle pençeleşiyor. Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde yoğum bakıma alınan Naim Süleymanoğlu karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir.
KARACİĞER NAKLİ ŞART
Naim Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan doktor Adnan Bağrıaçık'ın ulke.com.tr'ye verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa günleri sayılı.
Bağrıaçık, ''Naim Süleymanoğlu'nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun'' dedi. Adnan Bağrıaçık basketbol milli takımımızın da turnuvalarda doktorluğunu yapmıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:43
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
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KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
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