Dünya halterine ‘Yıldırım’ imzası
Yıldırım Belediyesporlu halterci Sunay Bulut, Dünya Masterlar Oyunları’nda şampiyonluk madalyasının sahibi oldu.
Sunay Bulut, Dünya Masterler Oyunları'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde düzenlenen organizasyonda 105 kilogramda mücadele eden Sunay Bulut, koparmada 122 kilogram, silkmede 155 kilogram ve toplamda 277 kilogram kaldırarak şampiyonluk madalyasının sahibi oldu.
Şampiyon halterciyi başarısından dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kazandığımız yurt içi ve yurt dışı şampiyonluklarla Yıldırım'ın adı her yaşta her branşta zirvede yer almaya devam ediyor. Sunay Bulut Avrupa şampiyonu olarak halterde ne kadar önemli bir isim olduğunu dünya halter camiasına bir kez daha göstermiş oldu. Spor şehri Yıldırım hedefi doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
Şampiyon halterciyi başarısından dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kazandığımız yurt içi ve yurt dışı şampiyonluklarla Yıldırım'ın adı her yaşta her branşta zirvede yer almaya devam ediyor. Sunay Bulut Avrupa şampiyonu olarak halterde ne kadar önemli bir isim olduğunu dünya halter camiasına bir kez daha göstermiş oldu. Spor şehri Yıldırım hedefi doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
VELI Gitmek isteyen oyuncular satilsin. Yerine canla basla mücadele eden oyuncular alinsin.
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Fnatic' Bu nasıl Başkan be? :d
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Erol Asla solbek oynamamalı ama orta sahada oynayabilir top tekniği iyi denemek lazım ama tudor bunları yapacak hoca değil.
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