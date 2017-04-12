 Erkeklerin yapamadığını yaptım – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Erkeklerin yapamadığını yaptım

    Erkeklerin yapamadığını yaptım
    Dünya rekortmeni milli halterci , iddialı konuştu: "Ben, birçok erkeğe fark attım. Erkeklerin yapamadığı dereceleri yapıyorum. Hayalim, 2020'de 3. kez olimpiyat şampiyonu olup bayrağımızı göndere çektirmek."
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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