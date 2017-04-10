Türkiye Avrupa ikincisi

Hırvatistan' ın Split kentinde 02- 09 Nisan 2017 tarihlerinde yapılanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasına katılan milli halterciler 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

37 ülkeden 364 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye kafilesi 8 erkek ve 8 bayan olmak üzere toplam 16 sporcuyla katıldı. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında Erkek takımı 463 puanla Rusya'nın ardından Avrupa ikinciliğini kazandı üçüncü ise 399 puanla Polonya'nın oldu. Bayan takımı ise 6. oldu.



TAŞPINAR "GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"



Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı ve milli takımlarımız var. Avrupa şampiyonasında 37 ülke arasından Avrupa İkincisi olmak önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Kazandığımız madalyaları ülkemize armağan ediyoruz" dedi.