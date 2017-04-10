Türkiye Avrupa ikincisi
Hırvatistan' ın Split kentinde 02- 09 Nisan 2017 tarihlerinde yapılanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasına katılan milli halterciler 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
TAŞPINAR "GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"
Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı ve milli takımlarımız var. Avrupa şampiyonasında 37 ülke arasından Avrupa İkincisi olmak önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Kazandığımız madalyaları ülkemize armağan ediyoruz" dedi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:55
- Fener selektör yaptı!
Toplam 15
Yorum
yusuf namoğlu fener aleyhine bir hata varsa bir hata da lehine vardır. diye cevap verdi ama 5 hata da lehine vardır demek istedi esasında
- Fener selektör yaptı!
Toplam 15
Yorum
aziz yıldırım belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. diyeli 2 ay oldu.
- Fener selektör yaptı!
Toplam 15
Yorum
Fener selektör yaptı!. siz alper ve deniz ateşe başarısından mı fifa kokartı takıldı sanıyorsunuz. TS-GS maçında deniz niyetini abartıp açık edince azledildi.
Türkiye Avrupa ikincisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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