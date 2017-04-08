 Dünyanın en iyisi – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Dünyanın en iyisi

    Dünyanın en iyisi
    Tayland'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda dün podyuma çıkan Nuray Levent, rakiplerine şans tanımadı. Kızlar 58 kiloda mücadele eden Nuray, koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla birincilik kürsüsüne çıktı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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