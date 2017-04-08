Dünyanın en iyisi
Tayland'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda dün podyuma çıkan Nuray Levent, rakiplerine şans tanımadı. Kızlar 58 kiloda mücadele eden Nuray, koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla birincilik kürsüsüne çıktı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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