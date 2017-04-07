Nuray Levent, halterde dünya şampiyonu oldu.

Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 58 kiloda yarışan Nuray Levent dünya şampiyonu oldu.



Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Nuray Levent , koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın ve toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonluğuna ulaşan 17 yaşındaki milli halterci gözyaşlarına hakim olamadı. Sevincini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve antrenörleriyle paylaşan Nuray Levent, Tayland'da ay-yıldızlı bayrağını göndere çektirirken, İstiklal Marşı'nı da okut başarısını gösterdi.



Türk halterinin geleceğe umutla baktığını dile getiren Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 altın madalya kazanan Nuray Levent'i kutlayarak, "Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.

