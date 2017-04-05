Caner Toptaş'dan bronz madalya
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda erkekler 56 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Caner Toptaş, koparma, silkme ve toplamda 3. oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden şampiyonada Caner, 56 kiloda üç kategoride de bronz madalya kazandı.
Milli halterci, koparmada 109, silkmede 128, toplamda da 237 kiloluk dereceleriyle dünya üçüncülüğünü elde etti.
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yayımladığı kutlama mesajında, "Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:41
- ''Kimsenin yeri garanti değil!''
Toplam 11
Yorum
Trabzon macindan sonra 4 madde yazmistim Dediklerimi yaptin tudor hatandan donmen guzel ancak cavandayi oynatmak akil isi degil. Sakin korkak futbol oynatma bskshr ve fb macinda
- İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi
Toplam 1
Yorum
che72 bu hareketi merdiven den düserken bende yaptim. Sadece beni gören olmadi. Benim ismimi de eklesinler alooo
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 16
Yorum
TS BU MAÇ BERABERE.Q7 RAHAT GELEMİCEK.DEFANS SAĞLAM TALİSCA RAHAT SUT CEKEMEZ.KALE SAĞLAM.İLK GOLÜ ATARSAK EZERİZ.YOKSA BERABERE BU MAÇ.
Caner Toptaş'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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