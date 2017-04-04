 Halterde iki bronz madalya – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Halterde iki bronz madalya

    Halterde iki bronz madalya
    Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Tunadağı koparmada bronz madalya, 58 kiloda ise Sümeyye Kentli, silkmede bronz madalya aldı. Bediha, 84 kiloluk kaldırışıyla koparmada bronz madalyanın sahibi oldu. Sümeyye Kentli ise 116 kilo kaldırdığı silkmede madalya aldı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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