Halterde iki bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Tunadağı koparmada bronz madalya, 58 kiloda ise Sümeyye Kentli, silkmede bronz madalya aldı. Bediha, 84 kiloluk kaldırışıyla koparmada bronz madalyanın sahibi oldu. Sümeyye Kentli ise 116 kilo kaldırdığı silkmede madalya aldı.