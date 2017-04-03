 Halterde altın yağmuru – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Halterde altın yağmuru

    Halterde altın yağmuru

    Hırvatistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde sporcularımız 6 madalya (3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz) aldı.

    Erkekler 62 kiloda Hurşit Atak, silkme ve toplamda altın, koparmada bronz, Bünyamin Sezer ise koparmada altın, toplamda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bayanlarda ise Şaziye Erdoğan, bronz madalya kazandı. 48 kiloda mücadele eden Erdoğan, silkmede 90 kiloyla 3.'lük kürsüsüne çıkmayı başardı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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