Halterde altın yağmuru
Hırvatistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde sporcularımız 6 madalya (3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz) aldı.
Erkekler 62 kiloda Hurşit Atak, silkme ve toplamda altın, koparmada bronz, Bünyamin Sezer ise koparmada altın, toplamda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bayanlarda ise Şaziye Erdoğan, bronz madalya kazandı. 48 kiloda mücadele eden Erdoğan, silkmede 90 kiloyla 3.'lük kürsüsüne çıkmayı başardı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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