Şaziye Erdoğan, halterde Avrupa üçüncüsü oldu
Hırvatistan'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde bayanlar 48 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu.
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Bayanlar 48 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu.
Erdoğan, koparmada kaldırdığı 72 kiloyla 5., silkmede 90 kiloyla Avrupa üçüncüsü, toplamda ise 162 kiloyla 4. Oldu. Aynı kiloda yarışan Gamze Karakol ise, koparmada elde ettiği 70 kiloyla 6. silkmede 88 kiloyla 5., toplamda da 158 kiloyla 6. sırada yer aldı.
Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, "Sporcularımızın gelecekte bu başarılarını arttırarak devam ettireceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımız ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:54
- Yeni hedef: 5 fark
Toplam 4
Yorum
Siyah-Beyaz1903 maci izlemedigin belli cünkü m. kalkavan daha cok basaksehire calisti, arti akhisar bu konuda ve her konuda oldugu gibi sadece geseye calisiyor gs'nin ikincilik sansini yükseltmesi icin basaksehiri yendiler.
- Test sonuçları felaket!
Toplam 7
Yorum
gs-43 yemişim terimi her sayfaya aynı yorumu bırakmışsın yeni nesil seni haberin yok takımı iflasa sürüklediğinden terimin 75 milyonu taktı
- Van Persie demiri büktü
Toplam 5
Yorum
Robin van persie 10 Van perisi sayesinde 3 puanı aldık türkiyenin en iyi forveti robin van persie 10 numaranın halini veriyor van persie seni çoooook seviyorumm
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