Halterde büyük gurur
HIRVATİSTAN'ın Split kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 56 ve 62 kiloda mücadeleler yapıldı.
Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü, erkekler 56 ve 62 kiloda yapılan yarışmalarla tamamlandı. Erkekler 62 kiloda mücadele eden Hurşit Atak ve Bünyamin Sezer, 3 kategoride de altın madalyaları rakiplerine bırakmadı. Koparmadaki 130 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya uzanan Hurşit, silkmedeki 160 ve toplamdaki 290 kiloluk dereceleriyle altın madalya aldı.
135 kilo kaldırdığı koparmada altın madalya kazanan Bünyamin, toplamda da 289 kiloya ulaşarak gümüş madalyayı boynuna taktı. 56 kiloda yarışan Türk halterciler Muammer Şahin ve Okan Yılmaz ise şampiyonayı madalyasız kapattı. Muammer, koparmada 110, silkmede 126 ve toplamda 236 kilo kaldırarak 3 kategoride de 5. sırayı aldı. Okan ise koparmada 103, silkmede 125 ve toplamdaki 228 kiloluk dereceleriyle 3 kategoride de 6. oldu.
135 kilo kaldırdığı koparmada altın madalya kazanan Bünyamin, toplamda da 289 kiloya ulaşarak gümüş madalyayı boynuna taktı. 56 kiloda yarışan Türk halterciler Muammer Şahin ve Okan Yılmaz ise şampiyonayı madalyasız kapattı. Muammer, koparmada 110, silkmede 126 ve toplamda 236 kilo kaldırarak 3 kategoride de 5. sırayı aldı. Okan ise koparmada 103, silkmede 125 ve toplamdaki 228 kiloluk dereceleriyle 3 kategoride de 6. oldu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 3
Yorum
PENALTI Maçın adamınımı sordunuz tabiki Hakem
- Ömür boyu men
Toplam 7
Yorum
CLman GS taraftari FB lesti..camia FB lesti..senelerdir bu skandal taraftarlar yuzunden maca gitmeyen binlerce kisi var..amaci sastilar iyice!
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 8
Yorum
Fırat Fenerbahçelilere kötü haber :)
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