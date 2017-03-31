Milli halterciler Hırvatistan'a gitti
Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti.
Şampiyonada mücadele edecek milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar 48 kilo: Şaziye Erdoğan, Gamze Karakol
Kadınlar 53 kilo: Bediha Tunadağı
Kadınlar 58 kilo: Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli
Kadınlar 75 kilo: Rabia Kaya
Kadınlar 90 kilo: Ayşe Seven
Kadınlar 90 artı: Melike Günal
Erkekler 56 kilo: Muhammer Şahin, Okan Yılmaz
Erkekler 62 kilo: Hurşit Atak, Bünyami Sezer
Erkekler 69 kilo: Ahmet Turan Okyay
Erkekler 85 kilo: Turgay Besler
Erkekler 94 kilo: İbrahim Arat
Erkekler 105 kilo: Resul Elvan
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
- Rovaşata Turnuvası
Toplam 8
Yorum
fırat musa show
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 5
Yorum
Aslan Ya başkan ne çok şeyde tavsiyelerde bulunuyon ama 20 yıldır kendi kulübünde yapmadıklarını tavsiye ediyon hep millet bırak git diyor otursen
- Bruma olmayınca ...
Toplam 3
Yorum
aman bruma yok(!) attığı 6-7 şutun biri düzgün vuruş çıkıyor sanki hepsi 90 a yada köşeye sert hızlı gidiyorda !
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