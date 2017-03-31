 Milli halterciler Hırvatistan'a gitti – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Milli halterciler Hırvatistan'a gitti

    Milli halterciler Hırvatistan'a gitti

    Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti.

    Split kentinde 2-9 Nisan tarihlerinde organize edilecek şampiyonada 42 ülkeden 364 sporcu yer alacak. Türkiye, 8'i kadın 16 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek.

    Şampiyonada mücadele edecek milli takımda yer alan sporcular şöyle:

    Kadınlar 48 kilo: Şaziye Erdoğan, Gamze Karakol

    Kadınlar 53 kilo: Bediha Tunadağı

    Kadınlar 58 kilo: Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli

    Kadınlar 75 kilo: Rabia Kaya

    Kadınlar 90 kilo: Ayşe Seven

    Kadınlar 90 artı: Melike Günal

    Erkekler 56 kilo: Muhammer Şahin, Okan Yılmaz

    Erkekler 62 kilo: Hurşit Atak, Bünyami Sezer

    Erkekler 69 kilo: Ahmet Turan Okyay

    Erkekler 85 kilo: Turgay Besler

    Erkekler 94 kilo: İbrahim Arat

    Erkekler 105 kilo: Resul Elvan

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:31
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