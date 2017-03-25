 Doğan: "En az 3-4 madalya bekliyoruz" – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Doğan: "En az 3-4 madalya bekliyoruz"

    Doğan: "En az 3-4 madalya bekliyoruz"

    Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kadın Halter Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Teknik direktör Doğan: "Sekiz sporcu ile katılacağımız şampiyonada en az 3-4 madalya bekliyoruz"

    Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kadın Halter Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürüyor.

    Hırvatistan'ın Split kentinde 1-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya teknik direktör Mustafa Doğan yönetiminde hazırlanan 8 milli sporcu, çalışmalarını 30 Mart Perşembe günü tamamlayacak.

    Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Doğan, asıl amaçlarının takım halinde dereceye girmek olduğunu söyledi.

    Mevcut takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlandığını belirten Doğan, "Bu kadronun içine yıldız sporcular da katılacak. Hakkını vermek istiyoruz." dedi.

    Takımın geçen seneden daha iyi olduğunu vurgulayan Doğan, "Sekiz sporcu ile katılacağımız şampiyonada en az 3-4 madalya bekliyoruz. Geçen seneden daha iyi olacağız. Madalyalar altın veya gümüş olabilir. Asıl amacımız ise takım halinde ilk 3 içinde yer almak. Elimizdeki veriler bu hedefleri bize gösteriyor." diye konuştu.

    Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda yer alan sporcular ve sıkletleri şöyle:

    48 kilo: Şaziye Erdoğan ve Gamze Karakol

    53 kilo: Bediha Tunadağı

    58 kilo: Sümeyye Kentli ve Ayşegül Çakın

    75 kilo: Rabia Kaya

    90 kilo: Ayşe Seven

    +90 kilo: Melike Günal

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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