Fenerbahçe'nin kaptanı kamera karşısında!
EuroLeague'de şampiyonluğa uzanarak tüm Türkiye'yi sevince boğan Fenerbahçe Basketbol takımının başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, dünyaca ünlü saat markası CASIO G-SHOCK için kamera karşısına geçti.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan EuroLeague'i kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıran Fenerbahçe'nin başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, sahada olduğu kadar kamera karşısında da iyi olduğunu yeni reklam filmiyle kanıtladı.
EuroLeague Final Four'u öncesi yayınlanan reklam filmi, şampiyonluğun gelmesinin ardından yine gündeme oturdu. Daha önce ünlü kaykaycı Cenk Kulioğlu ile reklam filmi çeken G-SHOCK, reklam serisinin yeni filminde Fenerbaçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu ile çalıştı.
Fenerbahçe taraftarının büyük beğenisini toplayan reklam filmi "Dayanıklı olan kazanır" başlığıyla dikkatleri üzerine topluyor. Reklam filmi boyunca Melih Mahmutoğlu'nun sahadaki ruhunu yansıtan bölümler izleyenlerin beğenisini topladı. Ayrıca Melih'in taktığı şık saatler de dikkat çekti.
İlandır.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:41
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Bayrağı yakanlara seyirden men!
Toplam 4
Yorum
ı Sadece bu kadar mı bunun cezası. Bunun adı sporda terörizm dir. Bjk nin yöneticilerince o bayrağın daha da büyüğü astırılmalıdır.
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Sosa, Taison ve Rodriguinho
Toplam 6
Yorum
asi-fb 1907 aziz yıldırım bırak artık senin yüzünden futboldan soğuduk. O eski takımımızı arar olduk. Her sene aynı senaryoyu izlemekten sıkıldık. yeter
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Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşıma aşık olmayanların KALBİ yok demektir.
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