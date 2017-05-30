 Fenerbahçe'nin kaptanı kamera karşısında! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin kaptanı kamera karşısında!

    EuroLeague'de şampiyonluğa uzanarak tüm Türkiye'yi sevince boğan Fenerbahçe Basketbol takımının başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, dünyaca ünlü saat markası CASIO G-SHOCK için kamera karşısına geçti.

    Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan EuroLeague'i kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıran Fenerbahçe'nin başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, sahada olduğu kadar kamera karşısında da iyi olduğunu yeni reklam filmiyle kanıtladı.

    EuroLeague Final Four'u öncesi yayınlanan reklam filmi, şampiyonluğun gelmesinin ardından yine gündeme oturdu. Daha önce ünlü kaykaycı Cenk Kulioğlu ile reklam filmi çeken G-SHOCK, reklam serisinin yeni filminde Fenerbaçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu ile çalıştı.

    Fenerbahçe taraftarının büyük beğenisini toplayan reklam filmi "Dayanıklı olan kazanır" başlığıyla dikkatleri üzerine topluyor. Reklam filmi boyunca Melih Mahmutoğlu'nun sahadaki ruhunu yansıtan bölümler izleyenlerin beğenisini topladı. Ayrıca Melih'in taktığı şık saatler de dikkat çekti.

    İlandır.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:41
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