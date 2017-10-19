Veteran güreşçi Nazif Barutçu dünya ikincisi oldu
AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) personeli veteran güreşçi Nazif Barutçu, Bulgaristan’da düzenlenen 2017 yılı Dünya Güreş Federasyonu (FILA) Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonasında dünya ikincisi oldu.
Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2017 yılı Dünya Güreş Federasyonu (FILA) Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Ormanspor güreşçisi Nazif Barutçu, 70 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Müdürlüğü Suluova-Kapaklı Orman Fidanlığı'nda işçi olarak çalışan Nazif Barutçu, büyük gurur yaşattı.
Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Nazif Barutçu'yu makamında kabul ederek tebrik etti. Nane, "Sporcumuza, ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, dünya ikincisi olan ve gümüş madalya ile dönen personelimiz Barutçu'ya teşekkür eder, bu başarının ülkemize ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Ormanspor'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
-
Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
-
Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
-
Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
Veteran güreşçi Nazif Barutçu dünya ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.