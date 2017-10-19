U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İstanbul Mersinli Ahmet Güreş Kamp Merkezi’ni ziyaret etti.
21-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan U23 Dünya Şampiyonası öncesinde takımın moralli oluşu Aydın'ı memnun etti. Tek tek oyuncular hakkında bilgi alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bugün burada karşılaştığım manzara beni memnun etti. Takımımız büyük bir hırsla çalışıyor. U23 takımı bizim en çok önem verdiğimiz yaş gruplarından biri. Amacımız bu yaş grubundan yeni olimpiyat şampiyonları çıkarmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın aynı zamanda tesisin tadilat çalışmaları hakkında mühendislerden bilgi aldı. Spor tesislerinin önemine değinen Aydın, "Bu tesislerimiz ne kadar konforlu olursa sporcularımızın performansı da artar. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah kısa sürede bu tesislerimizin modern bir şekilde tadilat çalışmalarını bitireceğiz" şeklinde konuştu.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:10
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
Fb Degil mi ama kiyasi olmaz ! Biz Bjk yi Gs yi yenmek icin herseyi yapalim, Bjk sampiyonlar liginde ucuyor olsun!
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
hüsamettin O yüzden oynayarak kazanamıyorsunuz bjk karşı
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
ozi aynen kıyas edilnez beşiktaş ezer geçer
U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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