U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İstanbul Mersinli Ahmet Güreş Kamp Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada kamp yapmakta olan U23 Grekoromen Milli Takımı'nın çalışmalarını takip eden Aydın, teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler aldı.

21-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan U23 Dünya Şampiyonası öncesinde takımın moralli oluşu Aydın'ı memnun etti. Tek tek oyuncular hakkında bilgi alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bugün burada karşılaştığım manzara beni memnun etti. Takımımız büyük bir hırsla çalışıyor. U23 takımı bizim en çok önem verdiğimiz yaş gruplarından biri. Amacımız bu yaş grubundan yeni olimpiyat şampiyonları çıkarmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın aynı zamanda tesisin tadilat çalışmaları hakkında mühendislerden bilgi aldı. Spor tesislerinin önemine değinen Aydın, "Bu tesislerimiz ne kadar konforlu olursa sporcularımızın performansı da artar. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah kısa sürede bu tesislerimizin modern bir şekilde tadilat çalışmalarını bitireceğiz" şeklinde konuştu.