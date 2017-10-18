 Milli güreşçiyi vuranlar tutuklandı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Milli güreşçiyi vuranlar tutuklandı

    Milli güreşçiyi vuranlar tutuklandı

    Milli güreşçi 'i silahla vurarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi 'i, Okmeydanı'nda trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Alpaslan B. ile Muhammed K. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Alpaslan B. ile Muhammed K. nöbetçi mahkemce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:27
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