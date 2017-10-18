Milli güreşçiyi vuranlar tutuklandı
Milli güreşçi Cenk İldem'i silahla vurarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem'i, Okmeydanı'nda trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Alpaslan B. ile Muhammed K. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Alpaslan B. ile Muhammed K. nöbetçi mahkemce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:27
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 15
Yorum
serkan En azından stadyuma girememe cezası verilebilirdi
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Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA OLÇAY DÜŞÜNÜN 3 DE 3 YAPMIŞSIN HALA GURUPTAN ÇIKIP ÇIKMAYACAĞIN BELLİ DEĞİL ADI ÜSTÜNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜKLERİN ARENASI.. :)
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Bu derbi var ya bu derbi!
Toplam 1
Yorum
gs şu şurasında derbıye 4gün kaldı fenerbahçe gol bahçesı olacak
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